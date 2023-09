Reprodução - instagram - 9.9.2023 Valentina e André Gonçalves





Valentina Benini, filha do ator André Gonçalves, postou uma foto do ator, nesta sexta-feira (9), pela primeira vez após a briga familiar por pensão parar na Justiça.



A jovem é filha de André Gonçalves com a jornalista Cynthia Benini. Valentina esteve com o pai e os irmãos Pedro e Manuela em uma praia do Rio de Janeiro, nesta semana, e registrou o momento de diversão com André nos stories do Instagram. Gonçalves também fez registros nas redes sociais.

Leia também Após polêmica de pensão, André Gonçalves passeia com filhos e enteado





O encontro aconteceu após o ator não pagar a pensão alimentícia de Valentina. André foi preso em 2021 e usou tornozeleira eletrônica por 60 dias devido à dívida de R$ 350 mil. Além disso, ele também teve que fazer um acordo na Justiça para resolver problemas de pensão da filha Manuela, filha de Tereza Seiblitz.





Recentemente, André Gonçalves terminou o casamento com a atriz Danielle Winits. A união durou sete anos.

Flagra combinado

Na última quarta-feira (6), André Gonçalves foi flagrado em passeio com os filhos. Os paparazzis registraram o momento entre pai e filhos no calçadão da Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No entanto, o registro teria sido combinado entre o ator e os fotógrafos. Segundo o Extra, os cliques não foram espontâneos e mostram uma tentativa do ator em limpar a imagem pública.