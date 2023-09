Reprodução Brunna Gonçalves rebate críticas por novo sorriso

Brunna Gonçalves dividiu com os seguidores fotos do resultado do tratamento dentário com lentes de contato.

Após a publicação, a influenciadora foi criticada pela mudança e aproveitou para rebater através do Twitter.





"Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Oh, como eu amo muito vocês, eu tenho a maior paciência do mundo pra explicar. Entendam que: a mudança sobre o corpo alheio só diz respeito à pessoa. Todo mundo deveria entender isso. Beijinhos! Amo vocês", disse ela.

No final de julho, a esposa de Ludmilla contou que colocaria as lentes e foi alvo de críticas. Ela contou que recebeu muitos comentários mal-educados.

