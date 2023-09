Reprodução - Instagram - 8.9.2023 Anitta encerra parceria com 'braço-direito' após 8 anos





A cantora Anitta não trabalha mais com a produtora Carina Liberato. Considerada "braço-direito" da funkeira, Carina avisou, através de um texto, que não faz mais parte da equipe de Anitta.



A relação de trabalho entre Anitta e Carina durou oito anos. Além disso, Anitta é madrinha do filho de Carina. No entanto, no texto de despedida, Anitta não é citada pela profissional.

"Após mais de 8 anos, encerro aqui um ciclo muito importante da minha vida. Sou muito grata a cada um que cruzou meu caminho nesse período e de alguma maneira contribuiu para que eu me tornasse quem eu sou hoje (...) Entre erros e acertos, eu dei o meu melhor, o tempo todo. Fiz coisas e fui a lugares que jamais imaginei, realizei sonhos. Alguns meus e outros tantos de inúmeras pessoas que cruzaram o meu caminho", disse Carina.

Carina relembrou o início do trabalho com Anitta e as dificuldades que enfrentou ao longo de oito anos. "De lá pra cá muita coisa mudou… Vivi intensamente esse período, o que me fez ganhar muitas coisas, mas também perder outras tantas. Foi fácil? Não! Valeu a pena? Muito!", completou.

Apesar de não ser citada diretamente, Anitta deixou um recado para Carina. "Gratidão eterna. Vai sempre arrasar em tudo que faz", respondeu.





A publicação de Carina gerou comentários de carinho de outros famosos, como Juliette, Giovanna Lancellotti, Gabriela Prioli, Rebecca e Saulo Fernandes. Carina esteve com Anitta em diversos projetos da artista, incluindo a série para a Netflix e os maiores shows da história da artista.