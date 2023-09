Reprodução MC Daniel se envolve em briga de trânsito com homem armado: 'Maldade'

O cantor MC Daniel passou por um susto na última quinta-feira (7), quando um homem armado parou o carro e começou a brigar com a van que levava o artista. O caso aconteceu a caminho de Capitão Poço, no Pará, onde ele iria realizar um show. O funkeiro e a equipe estão bem e acionaram as autoridades para conter o home.

Através do Instagram, MC Daniel relatou que durante o caminho para o local do show, um homem de identidade não divulgada desceu do carro armado e desferiu socos contra o vidro da van que levava ele e a equipe.

"Vou me explicar para não parecer que fizemos alguma coisa de errado: estávamos andando com o carro normal, indo para Capitão Poço fazer show. Um cara parou e jogou o carro em frente a van, na estrada, desceu armado e deu dois socos no vidro da van. A gente acelerou, comunicou a Polícia Federal, e ele foi abordado", contou.

Segundo o cantor, a raiva do homem teria sido motivada devido o motorista da van não ter dado sinalização de que iria mudar de faixa.

"Ele diz que parou a gente porque o motorista da van não deu seta, mas como é que o cara desce no meio da estrada, armado e dá socos no vidro? Se ele tentasse alguma coisa contra a gente não tinha o que fazer, não ia ser nada de bom", desabafou.

O veículo que transportava o cantor e a equipe se livrou do homem armado acelerando. Posteriormente, MC Daniel compareceu à delegacia de Castanhal. “Tomem cuidado com brigas de trânsito, evitem sempre. Você não sabe quem está no outro carro e a maldade que aquela pessoa carrega”, aconselhou os fãs.