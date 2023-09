Reprodução - Instagram 8.9.2023 Juju Ferrari e Raissa Barbosa





A modelo Juju Ferrari, cotada para participar de "A Fazenda 15", entregou um problema com Raissa Barbosa, que participou da 12ª edição do reality da Record. Segundo Juju, a passagem de Raissa pelo programa não fez bem para a influenciadora.



Em entrevista a Lucas Selfie, ex de Raissa, Juju apontou que a modelo se tornou uma pessoa soberba e que antes do confinamento procurou para pedir favor. "A Raissa, antes da fama, tinha mensagem dela me chamando para trocar seguidor, subir ela no conteúdo. Quando ela saiu [de A Fazenda], e eu conversei com ela sobre outro assunto, achei ela totalmente soberba. Mudou total", disse Juju Ferrari.

A produtora de conteúdo aproveitou a conversa com o ex de Raissa para alfinetar a ex-peoa. "Sandália da humildade total. Começou a tratar esnobe. Umas coisinhas bestas e ainda falou aquilo lá da Dayanne. Eu acho que ela tinha que ser pé no chão porque ela saiu e desapareceu. Não vejo muita coisa da Raissa", completou.

Reprodução Raíssa Barbosa





Procurada pelo iG Gente, Raissa Barbosa não respondeu até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

Veja o vídeo: