Conteúdos explícitos

Além da Banheira do Gugu, o programa dominical também chamava atenção com outros quadros que faziam alusões sexualmente explícitas. Um marco do 'Domingo Legal' foi quando Gretchen dançou colada ao ator belga Jean-Claude Van Damme. A situação ficou constrangedora quando o artista teve ereção no meio do palco do programa.