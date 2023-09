Reprodução/Instagram MC Poze e a modelo Emylle Matos

MC Poze Do Rodo pode estar esperando pelo sexto filho, sendo o terceiro em apenas um ano. O funkeiro, que é pai de três filhos com a ex-mulher, comemorou ontem o nascimento de Jade, e está aguardando por uma que já está a caminho, pode também ser o pai de um filho com a modelo Emylle Matos, que afirmou que “há grande possibilidade”.

Segundo a modelo contou a página “Babado do Mundo”, ela estaria esperando um filho com o cantor, afirmando que “não tem porque mentir sobre isso”, mandando também fotos deitada na cama ao lado do MC. A paternidade ainda não foi confirmada pelo cantor.

Em seu Instagram, Emylle disse em um story que irá se pronunciar e pede que as pessoas não a julguem. “Me pronunciarei! Não estou podendo me estressar, só peço que não julguem antes de saber de algo”, escreveu.

Poze é pai de Júlia, de 3 anos, Miguel, de 2, e de Laura, de 1, frutos de sua relação com Vivianne Noronha, sua ex-mulher, de quem está separado desde maio de 2021.

Na quarta-feira, ele anunciou nas redes sociais o nascimento de Jade, sala quarta filha, fruto da relação com Isabelly Pereira. Myllena Rocha, uma estudante de biomedicina, está no sétimo mês de gestação de mais uma filha do cantor.