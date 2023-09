Reprodução/Instagram Esposa de Varela fala sobre momentos finais do apresentador

Sheila Varela, companheira de Raimundo Varela em seus últimos anos de vida, falou sobre os momentos finais do apresentador, que morreu aos 75 anos, na manhã desta quinta-feira (7), sepultado no cemitério Jardim da Saudade.

Ao Balanço Geral, da Record TV, ela falou pela primeira vez sobre o falecimento e contou que os últimos momentos do radialista foram tranquilos, apesar da tristeza com a perda.

"Nós achamos que vamos estar preparados, mas não estamos. Varela é um ensinamento, é uma pessoa que é luz, que é força. Eu agradeço imensamente a oração de cada um, agradeço a Record, ao povo baiano, pela força que tem me dado. Varela teve uma passagem de muita paz", contou.

Ela destacou que, apesar de sua idade avançada, o marido levava uma vida focada com o trabalho e que se despediu fazendo o que amava: "É um homem de trabalho, que o trabalho sempre foi que deu a força que ele precisava. Dormia e acordava falando de trabalho, agradecendo aos colegas de profissão, todos que ele tinha tanto carinho e tanto respeito."

Sheila continuou lembrando de Marianna, sua filha com o jornalista: “Varela é tão luz, tão estrela, que se despede da Bahia e do Brasil em uma data tão importante. Só agradeço a Deus por ter tido do meu lado, o pai da minha única filha, a ele minha eterna gratidão."