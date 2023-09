Banimento e perda de contrato

Com todas as declarações polêmicas e até criminosas, as redes sociais do rapper foram banidas. Além disso, empresas ligadas ao mundo da moda quebraram contrato com Kanye West, como a Adidas, uma das principais parcerias do músico. Com as consequências financeiras, a Forbes estima que Kanye West tenha deixado de ser bilionário com a onda de cancelamento.