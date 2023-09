Reprodução/Instagram Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian, que está grávida, passou por uma emergência hospitalar, mas já teve alta. Ela foi vista saindo do centro de saúde, em Los Angeles, acompanhada do marido, Travis Barker, baterista do o Blink-182.



Na sexta-feira (1), a banda adiou o lançamento da turnê europeia afirmando que Travis Barker saiu às pressas por conta de uma emergência com Kourtney Kardashian. Ela está grávida do primeiro filho do casal.



"Devido a um assunto familiar urgente, Travis teve que voltar para casa, nos Estados Unidos. Os shows em Glasgow, Belfast e Dublin estão sendo adiados. Mais informações sobre seu retorno à Europa e datas remarcadas serão fornecidas assim que estiverem disponíveis", disse o grupo nas redes sociais.