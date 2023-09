Reprodução/Instagram Parça de Neymar Jr nega paternidade da filha de MC Loma

Gil Cebola, parça de Neymar Jr, fez questão de se pronunciar sobre acusações feita por uma seguidora de que ele seria pai de Melanie, filha de MC Loma.

O influenciador negou a paternidade e afirmou que nunca conheceu a cantora após a internauta mandar uma mensagem bem ofensiva para ele.





"Sigo ainda tentando entender de onde saiu isso. Vou ter que desejar que nunca nem vi essa moça?", disse ele.

"Educadinha você hein mocinha", completou Gil.





Paternidade

Vale ressaltar que MC Loma escolheu não revelar a identidade do pai de Melanie por ele não ser presente na criação da bebê e ainda ressaltou que foi "humilhada" ao contar que estava grávida.

"Não é presente, não presta, me humilhou quando eu falei que estava grávida. Os amigos dele diziam que ele estava com vergonha, me pediu para não contar para ninguém", contou ela no PodCats.

