Reprodução Inês Brasil se revolta após Carelli contar porque a vetou de A Fazenda

Inês Brasil se revoltou após Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda", dizer que não a chamaria para uma edição do reality porque ela entregaria o conteúdo de três meses em um dia. A influencer disse que seguiria todas as regras e explicou as polêmicas que protagoniza quando vai em programa na TV aberta.



Em um vídeo nas redes sociais, ela começa dizendo que, se fosse para "A Fazenda", seguiria toda as regras do reality, como não tirar a roupa, probição de agressão física e de cuspir nos outros. "É claro que eu vou obedecer, não sou maluca da cabeça. Agora, estão falando blablabla como se eu fosse maluca da cabeça", disse ela, elevando o tom de voz.



Em seguida, lembrou que o diretor elogiou o vídeo dela na casa de Nicole Bahls."Ok, o Carelli elogiou, falou que eu e a Nicole Bahls fizemos tudo lindo e maravilhoso. Ok, obrigada Carelli". Mas pontuou: "O que vocês falaram aí, é nada. Para mim, vocês nem existem. É o demônio que entrou na vida de vocês. Porque vocês também são de Deus. Mas falando blablabla de mim, Deus não gosta disso não".

Inês Brasil ainda explicou sobre as vezes que já apareceu nua na televisão. Ela disse que tudo era combinado com os programa: "Simplesmente, eu falei antes de entrar no programa da Patrícia Abravanel, programa do pai dela do Silvio Santos. Fiquei nua, mas foi no Danilo Gentili e eu e o Danilo combinados tudo antes. É tudo combinado e vocês sabem diss. Tenho meus três advogados de defesa, graças a Deus".



🚨VEJA: Inês Brasil se pronuncia após Rodrigo Carelli dizer que não a chamaria para o elenco de #AFazenda15 . pic.twitter.com/ANjBmwZyIy — Central Reality (@centralreality) September 1, 2023