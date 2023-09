Reprodução/ Instagram Simone Susinna e Catherine Bacoy

O ator italiano Simone Susinna, ex-affair de Anitta, está no Brasil e já marcou presença eventos por aqui. Em um deles, fez questão de posar com a influenciadora e ex-De Férias com Ex Catherine Bascoy .

"Bem-vindo ao Brasil Simone", escreveu ela na legenda da foto.

Seguidores comentaram na imagem o fato de Catherine ser ex de Guilherme Araújo que também teve uma relação com Anitta. "Chumbo trocado não dói", disse um. "Quem com ferro fere, com ferro será ferido… eita mundo que não dá voltas, capota", escreveu outro. "Vocês lembra q uma vez a Anita tomou o namorado dela né?', relembrou um terceiro. "Agora entendi o shade", continuou mais uma internauta.