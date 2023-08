Foto: Reprodução / Instagram / @beyonce Beyoncé

Beyoncé e o amrido Jay-Z já mostraram que têm um carinho especial pelo número 4. O aniversário do rapper é em 4 de dezembro, o aniversário da cantora é em 4 de setembro, o casal se casou no dia 4 de abril (04/04). Os dois ainda tatuaram o número 4 nos dedos anelares e Jay Z criou um álbum chamado 4:44. Desta forma, o 4 pode estar presente no número de filhos do casal.



Isso porque Beyoncé pode estar grávida do quarto filho com o rapper, de acordo com fontes próximas à cantora. As informações são do site de notícias Media Take Out.



A fonte, que está viajando em turnê com Beyoncé, disse que a cantora terá mais um filho. “Beyoncé não bebeu durante toda essa turnê [Renaissance]”, afirmou a pessoa. “Normalmente ela toma uma taça de vinho ou champanhe depois de terminar seu show, mas isso não aconteceu aqui”, completou.



Ess não seria a primeira vez que a artista viaja para fazer shows gestante. Beyoncé estava grávida dos gêmeos Sir e Rumi durante a turnê "Formation".