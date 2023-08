Reprodução/Instagram Viih Tube comemora redução de medidas com rotina saudável

Viih Tube compartilhou com os seguidores que conseguiu reduzir medidas após iniciar uma rotina saudável para emagrecer.

A mãe de Lua, de quatro meses, contou que conseguiu vestir uma calça de alfaiataria na numeração 38 e comemorou.





"É jeans? Não! Mas fechou. Do 42 para o 38. Vai galera, comemoração", brincou ela com as pessoas que estavam na sua casa.

Na sequência, a esposa de Eliezer explicou que rotina continua. "Jeans 38 eu não fecho ainda, mas só de fechar nessa alfaiataria, já é um avanço. Arrasei. Beijo. Treinem, eu amo treinar, adoro", concluiu.

Viih Tube vem mostrando o corpo real pós-parto e sempre recebe elogios dos seguidores. Agora, ela está focando no emagrecimento e na rotina de exercícios.

