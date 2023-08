Reprodução/ Instagram Atriz de 'Vai Na Fé', Azzy expõe agressões de ex-namorado

Nesta terça-feira (29), a cantora Azzy, que esteve no ar em "Vai Na Fé" como Yvy, abriu uma live para relatar que sofreu diversas agressões do ex-namorado Ryan Real Cria. Ela ainda contou que ele ameaçou entrar na justiça contra a artista, alegando que Azzy seria uma mãe ruim.

"Se tem uma coisa de no dia de hoje eu estou me arrependendo amargamente é de nunca ter feito um boletim de ocorrência. Porque se eu tivesse feito um boletim de ocorrência hoje eu não estaria passando por isso, eu não precisaria vir aqui falar o óbvio. Como eu fui ameaçada de ser exposta de coisas.... eu vim aqui falar com vocês", iniciou ela.





"Eu fui acusada de diversas coisas. Vou recorrer judicialmente porque é calúnia alguém chegar em uma rede social e acusar uma mãe. A filha com seis meses de idade, aí o pai vem querer falar sobre isso.... É um caso muito assustador. A gente tem que lidar com isso judicialmente para ver que está certo e quem está errado", completou.



Ela conta que engravidou após 7 meses de relacionamento com Ryan ainda disse: "Quando eu engravidei, ele engravidou uma outra menina ao mesmo tempo. Eu descobri maus de seis traições, posso citar nomes aqui, mas não vou. Eu fazia mutirão no meu Instagram para ele bater 10 mil inscritos no Youtube, sendo que eu criou o canal dele porque ele não tinha. Eu ajudei ele a ser quem ele é hoje. Quando tava comigo, fez uma live privada me traindo com uma garota de programa ao vivo. E aí, hoje, por eu ter curtido comentários dizendo que ele mentiu, que ele me traiu, ele veio me dizer: 'Nossa filha está crescendo e já está entendendo, você não tem que me expor, não tem que falar nada".



Azzy, então, relatou algumas das agressões: "Quando você me traiu publicamente, me agrediu na rua, na frente da sua mãe, na sua casa, no meu prédio, que eu tenho provas de você me arrastando no corredor do meu prédio quando eu tentei sair correndo, porque você não pensou nisso?".



Em seguida, ela rebateu as críticas dele e disse que abortou filhos do cantor: "Por que quando você falou que eu fiquei grávida quatro vezes e que abortei, sou uma péssima mãe . Sendo que em novembro do ano passado, que eu tive uma recaída e fiquei com você por que você veio atrás de mim, quando eu já estava gravando a novela. Por que você não fala que você agrediu no mesmo dia que eu perdi?. Por que não pensou nisso quando eu perdi um filho teu?"



A cantora ainda falou que os produtores dele a ajudaram a tirar uma das crianças. "Por que você não fala a verdade, por que não fala a parte que errou também", questionou ela.



A atriz desmentiu a versão de Ryan: "E ele fala que eu tinha problema com ele porque eu não superei. Sendo que ele ficou mais de uma mês sem ver a filha dele, ele veio buscar ela hoje".



🚨 AGORA: Azzy posta vídeo de pronunciamento no Instagram falando sobre sua relação com o ex Ryan e tudo que passou com ele.



Ela relata abusos, agressões, manipulações e até problemas de saúde causados pelo ex. O relato é forte e sensível. pic.twitter.com/vudAMePHms — Info Azzy (@InfoAzzy) August 29, 2023





Por fim , Azzy contou que possui inúmeras provas contra o cantor e que irá expor. Em seguida, a cantora postou registros dos hematomas que Ryan deixou nela nos stories. "Final do ano passado, já estava gravando a novela. Perdi um filho dele e ele me agrediu", escreveu ela em um post. No outro, ela questionou: "Como você explica isso?".

Azzy, expondo o fdp do ex. Não vou conseguir entender nunca um fdp que faz isso cm uma mulher, mãe dos filhos dele, a companheira q ta cm ele no mal e no bom. Até qndo isso vai continuar, acontecendo. Azzy desejo sorte e q vc tome cuidado ess cr é perigoso, mulher nunca tá segura pic.twitter.com/9toYMN42FA — La (@pqpcrlk) August 29, 2023