Reprodução / Instagram Preta Gil posta foto em consulta com cardiologista

Ainda internada no Hospital Sírio Libânes após a cirurgia de remoção do tumor do intestino, Preta Gil postou uma foto nesta terça (29) ao lado do cardiologista Roberto Kalil Filho, que também é médico de Gilberto Gil, Lula, Roberto Carlos e diversas outras celebridades.

"Bom dia com meu médico amado, Dr. Roberto Kalil Filho", escreveu a cantora na legenda da foto que aparece ao lado do médico, sorrindo.

Ontem (28), a artista recebeu a visita da apresentadora Astrid Fontenelle, que a levou diversas revistas para passar o tempo. "Tive uma visita muito informativa (Astrid). Me atualizou de várias coisas de que eu estava por fora", falou Preta. Depois, a cantora e a jornalista mostraram as revistas que Astrid levou. "Eu amo você", declarou Preta.

Astrid aproveitou a visita para tranquilizar os fãs da cantora. "Ela está ótima. Preta está ótima!", contou a apresentadora. "Só falta você levantar para fazer xixi, que você não levantou até agora. Vamos", falou ela para Preta.

Preta passou pela cirurgia para retirar o tumor que tinha no intestino reto no dia 16 de agosto. O procedimento ocorreu no Hospital Sírio Libânes e durou 14 horas. Na terça-feira passada (22), a cantora usou o Instagram para atualizar os fãs, contando que a cirurgia ocorreu bem e que estava livre de células cancerígenas.

Ontem (28), Preta contou que já estava conseguindo comer alimentos pastosos. "Hoje foi um dia de mais uma adaptação da alimentação. Voltei a comer comida sólida, pastosa com um pouco de pedaços. É um processo, porque tem que comer muito pouquinho para digerir direito, e a bolsa ficar bem", revelou.