Reprodução/ Instagram Ryan Real Cria, ex de Azzy, se pronuncia após acusações de agressão

Após a cantora e atriz Azzy expor agressões que sofreu no antigo relacionamento, Ryan RealCria, ex-namorado dela, se pronunciou nas redes. Ele compartilhou um áudio onde a mãe da artista pede para ela cuidar melhor da filha. Além da violência, a irtérprete de Ivy em "Vai Na Fé" apontou que Ryan não era um bom pai e estava ameaçando entrar na justiça contra a artista, alegando que Azzy não seria uma boa mãe.



No áudio, a mulher afirma que Azzy "não está sendo uma mãe decente" e pede para que ela pare de se preocupar com status e passe a cuidar da filha direito.



"Cuida das suas filhas direito, você não cuida das suas filhas direito Isabela [nome de Azzy]. Você está errada, você não aceita nem o que o pai da sua filha falou para você. Você não cuida da garota, você não tira a fralda, você não quer fazer nada. Você tem que ser mãe. Mãe de verdade é mãe que sofre junto com o filho que está com febre, com o filho que está doente. Você só quer saber de status", disse a mãe da cantora no áudio.







Azzy respode

A atriz, então, respondeu o pronunciamento do namorado. "Sobre os áudios da minha mãe. Isso foi de um dia que eu e ela discutimos, na época que eu ainda estava com ele. E quando eu estava com ele, eu deixei de priorizar minhas filhas. Eu falo isso para todo mundo que o principal momento que eu deixei de ser mãe foi o momento que o meu relacionamento com o Ryan estava acontecendo", disse ela.



"Pegar áudios que eu mandei para ela na época, em um momentos de discussão, que minha mãe estava de cabeça quente, em um momento que eu e ela estávamos trocando farpas, não faz de você um pai incrível", completou a cantora.



Azzy disse que "acabou de ligar para a mãe" e que ela não se lembra do momento que mandou o áudio. "Se eu fosse uma péssima mãe, hoje a guarda das minhas filhas não seria minha. É muito desgostoso saber que você é o cara com quem eu tive uma criança maravilhosa, que não merece passar por nada disso", argumentou.

"Não tenho problema nenhum de dizer para ninguém que eu errei sendo mãe. Errei muito", finalizou.