Reprodução Instagram Simone Susinna e Anitta

Anitta e Simone Susinna não se seguem mais nas redes sociais após viverem um affair. As fotos dos dois juntos também foram arquivadas do Instagram da cantora. Há duas semanas rumores apontaram um término na relação dos dois.



Depois da repercussão dos boatos, Anitta afirmou que ela o ator italiano não tinham a relação. Ao participar do Domingão com Huck, a cantora foi questionada se o “romance de Grécia atravessa o (oceano) Atlântico”. "Não sei! Minha vida é um mar de emoções, não é, gente? Meus fãs estão acostumados já. Vou deixando a vida me levar, trabalhando, curtindo", disse ela.



Simone desembarcou no Brasil na última segunda-feira (28). Ele veio para o país para passar por um procedimento estético.

Reprodução/ Instagram Anitta e Simone Susinna deixam de se seguir nas redes sociais