"Terra e Paixão" promete trazer ainda mais novidades sobre Agatha (Eliane Giardini), que reapareceu em Nova Primavera após ser dada como morta. Ela surpreendeu Antônio (Tony Ramos) que quer explicações sobre a morte falsa da ex-esposa.



A personagem, então, fará revelações no próximos capítulos. "Eu tive que planejar tudo em detalhes. Eu sabia que, se o plano desse errado, você poderia me matar...", dirá ela.



"A minha intenção era fazer a Cândida acreditar que eu tinha uma premonição de que pudesse morrer. Claro que isso não era o suficiente. Todos deveriam acreditar que, de fato, eu corria risco de vida, que podia morrer por causa da gravidez...", detalha ela na cena.



Agatha vai contar que conseguiu um laudo médico falso de Evandro (Rafael Cardoso) garantindo que ela corria risco de vida caso tivesse o bebê. "A Cândida me amparou, sem desconfiar que tudo aquilo era parte do plano...", complementa ela. A novela traz mais um flashback, que mostra o parto de Caio (Cauã Reymond) de outra maneira.



"Naquele dia eu fui sedada. Com isso, todos acharam que eu tinha morrido... Depois do sepultamento, ele esperou o momento certo e me tirou do caixão. Saímos da cidade apressados. E nunca mais voltei à Nova Primavera", esclerece.



Antônio fica emocionado e confesso que no dia da 'falsa morte' "um pedaço dele foi enterrado junto com ela no caixão".



"Eu não sabia que tinha feito tão mal a você, a ponto de dizer que se sentia como minha prisioneira", completa ele.





Mas tem mais! Agatha ainda vai contar que ficou junto com médico, que era de uma família rica do Rio de Janeiro, por quase 10 anos, mas com o tempo ele se transformou.

"Foi aí que percebi que eu não o amava, que o que a gente teve... tinha sido apenas uma atração física. O plano inicial era que, anos depois, eu me revelasse a você, que voltasse pra buscar o Caio. (...) O Evandro nunca permitiu que eu voltasse pra buscar o meu filho. Então, eu quis me separar. Só que ele não admitia a separação. Eu cheguei a fugir...", diz ela.

Antônio, então, questiona por que Agatha não voltou para Nova Primavera (cidade fícticia da trama) "Eu não tinha dinheiro, não tinha recursos... E eu ainda temia pela minha vida se te encontrasse. Fugida, eu vivi nas ruas, sem nada, na miséria... O Evandro se negava a me ajudar, e a família o apoiava. Até que nós brigamos...", conta a personagem.



"Mas eu sei que quem o matou foi o irmão. Eles tinham ódio um do outro. O irmão queria ficar com toda a fortuna pra ele. No fim, eu, que tanto quis a liberdade, acabei na cadeia por mais de 20 anos. Como a família do Evandro era muito rica, conseguiu fazer com que eu ficasse ainda mais tempo na prisão", narrou ela.



