Reprodução/Instagram Ludmilla recebe medalha após iniciativa de doação de sangue no Numanice

Nesta semana, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro entregou a Medalha de Mérito Pedro Ernesto a Ludmilla. A cantora recebeu a maior honraria do Legislativo carioca pela campanha de doação de sangue no Numanice.

Na ocasião, quem doasse sangue no HemoRio ganha ingressos para o show. Em três dias, foram mais de 2 mil bolsas arrecadadas.





Ao receber a honraria, a artista se emocionou. "Eu acho que a gente não tem noção perfeita do que a gente acabou fazendo naquela ação. Muitas pessoas foram positivamente afetadas. Quero agradecer a vocês, a todos que foram lá doar", disse.

"Ter esse reconhecimento agora, de pessoas que estão à frente da nossa cidade, com certeza vai entusiasmar outras pessoas a continuarem fazendo essas doações", seguiu.

Ludmilla também compartilhou fotos nas redes sociais e falou mais um pouco sobre o momento especial. "Ontem recebi a Medalha Pedro Ernesto, maior honraria dada pelo Município do Rio de Janeiro, reconhecida pela ação que fizemos com o Numanice em prol do Hemorio. Batemos recorde de doações, fizemos história e está aí o reconhecimento. Estou muito feliz! É nossa", escreveu.

