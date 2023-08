Reprodução RBD disponibiliza novos ingressos para shows no Brasil; veja detalhes

Nesta quarta-feira (23) foram disponibilizados novos ingressos para os shows do RBD no Brasil. Com as apresentações da Soy Rebelde Tour esgotadas, os fãs terão a chance de conseguir assistir aos ídolos ao vivo.

Ao todo são oito apresentações: nos dias 9 e 10 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão) e nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 em São Paulo, nos Estádios do Morumbi e Allianz Parque, dependendo da data escolhida.





Os ingressos para todos os shows do RBD no Brasil estão disponíveis no site da Eventim.

A produtora responsável por trazer o grupo formado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez ao país anunciou a Concert Week Live Nation, ação para dar novas oportunidades do público assitir aos shows já esgotados.

Além do RBD, a iniciativa traz Alanis Morissette, Post Malone, Red Hot Chili Peppers, The Lumineers e The Weeknd.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !