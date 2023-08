Reprodução/ GNT Xuxa e Junno Andrade estiveram no programa "Sobre Nós Dois"

Xuxa Meneghel e o namorado Junno Andrade participaram do programa "Sobre Nós Dois", do GNT, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, e fizeram revelações íntimas. A apresentadora contou manias inusitadas do cônjuge na hora H e ainda detalhou como é o sexo do casal.



Uma das revelações foi que Junno coloca uma toalha na cama antes de transar. A manis foi descoberta logo na primeira vez dos dois. "Quem ouvir isso vai achar que eu tenho nojinho! Não tenho! Em cima da toalha pode acontecer tudo, agora não suja o lençol!", disse ele.



Mas Xuxa deixa claro que a mani não atrapalha na hora do sexo e deu detalhes: "Já escolhi um virginiano que é todo limpinho, cheirosinho, gostosinho, que põe a toalhinha? Mas ele bate pesado!".

A apresentadora ainda contou que antes de Junno não pensava em romance: "Então para mim tanto faz o papo! Eu quero beijo e o resto bom. O primeiro date, segundo date, terceiro date eu só queria transar. Tive a sorte de ter um beijo bom, uma transa boa, um papo delicioso, e a gente está pelo resto da vida e assim vai ser".



Ela, então, afirmou que vive experiências diferentes com Junno. "Ando de moto com ele, coisa que nunca fazia, saio com ele em lugares que nunca fui. Vamos pra motel", narrou.



Em outro momento, Xuxa e Junno precisaram escolher entre as duas opções: transar três vezes na semana, mas em um estilo médio e rápido, ou transar apenas uma vez com tudo o que tem direito.

A apresentadora escolheu a primeira opção. "Se o cara for rápido, você pode usar um brinquedinho e satisfazer mais e tal. Gosto de quantidade. Eu acho que três por semana é até pouco. A qualidade deixa por mim", disse ela. Já Junno ficou com a segunda.



