Reprodução/Instagram Após queda, Sidney Sampaio volta ao trabalho com bota ortopédica

No início de agosto, Sidney Sampaio caiu de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Pouco menos de um mês, o ator voltou ao trabalho.

O ator participou da leitura de um texto para um projeto do diretor Alexandre Avancini. Nas imagens, ele foi visto usando uma bota ortopédica.





Além de Sidney, o encontro contou com a presença dos atores Tammy Di Calafiori, Luciano Quirino, Marcos Breda, Bruno Ahmed, entre outros.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, o ator explicou que a queda aconteceu devido à mistura de álcool com remédios para dormir.

"Não me lembro exatamente o motivo pelo qual eu acabei me jogando. Mas eu acho que tem a ver com algum tipo de pânico que eu estava sentindo naquele momento. Alguma coisa que eu estava entendendo que estava me fazendo mal. Ou me perseguindo", disse.

