Reprodução/Instagram Fernanda Rodrigues conhece a filha de Paulinho Vilhena

Nesta sexta-feira (25), Fernanda Rodrigues compartilhou o primeiro encontro com Manoela, filha de Paulinho Vilhena e Maria Luiza Silveira.

Amigos de longa data, a atriz posou ao lado do ator e se derreteu com o momento com a primeira herdeira dele.





"Manoela, como te esperamos! Foi uma emoção imensa te conhecer e te pegar no colo! Vc é fruto de sonhos, semente de amor plantada no coração de um tantão de gente. Te amo profundamente", disse.

Ela também comentou sobre o futuro com a nova "sobrinha". "O mundo tá bem mais legal agora que você chegou! O futuro já começou. Segura essa tua mãozinha miúda na minha e vamos nessa! Te juro! Vai ser bom a beça. Te amo. Tia Fe", completou.

Paulinho fez questão de comentar a publicação da amiga. "Aí meu coração! Você é demais minha irmã de alma! Tenho certeza que quando me deram a oportunidade de ser padrinho da minha amada Dindinha, já estavam planejando minha paternidade! Aprendi e amadureci demais o sonho vivendo essa realidade ao lado de vocês… E como você diz no texto, estamos de mãos e corações dados nessa missão", declarou.

