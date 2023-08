Divulgação MC Marcinho

O quadro clínico do cantor MC Marcinho se agravou nas últimas horas e o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (25) aponta para falência de múltiplos órgãos. O cantor está internado há quase dois meses devido a problemas no coração. Nesta semana, boletim médico do funkeiro informou que ele foi diagnosticado com infecção generalizada, conhecida também como sepse.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D'Or desde o dia 27/06/2022, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24 horas. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos. Toda a equipe do hospital está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos", diz o comunicado.

Conhecido como príncipe do funk dos anos 90, MC Marcinho está internado há quase dois meses devido a complicações de uma cardiopatia. O cantor chegou a entrar na espera por um transplante de coração, mas deixou a lista após o agravamento do quadro clínico.

Nos últimos dias, o estado de saúde do cantor piorou e Mauro Garcia, irmão dele, chegou apontar que só um milagre para MC Marcinho se recuperar. O músico apresentou quadro de infecção generalizada em boletins recentes.

Nesta sexta, a assessoria de MC Marcinho enfatizou que o cantor segue vivo, internado em estado gravíssimo e lutando para se recuperar. A equipe e os familiares estão promovendo corrente de oração pela melhora dele.