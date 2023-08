Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift

Taylor Swift não se apresentará no show do intervalo do Super Bowl deste ano, segundo uma reportagem do The Mirror. O veículo afirma que a cantora teria sido contatada "algumas vezes" para se apresentar no eventom, mas alegou que não tem "pressa" para isso.

A produção de Taylor Swift explicou que ela está concentrada na turnê, no momento, a "Eras Tour". A cantora tem se apresentado por diversos países desde março deste ano.

"Taylor está ocupada com sua turnê atual, ela não tem tempo para preparar um show do Super Bowl. Ela fará isso eventualmente, mas não tem pressa", disse uma fonte do The Mirror.

"O Super Bowl será uma coisa boa para fazer algum dia, mas não é um momento decisivo para Taylor agora. Ela sabe que tem todo o tempo do mundo, e sempre lembra sua equipe de que Madonna tinha 53 anos quando finalmente fez o show sozinha. Então timing é tudo", completou a fonte.



A turnê "Eras Tour" durará até 2024. A última apresentação está marcada para novembro do ano que vem no Canadá.



