Adriane Galisteu diz que diretor de 'A Fazenda' ignora indicações dela

A apresentadora Adriane Galisteu entregou na última quarta-feira (23) os bastidores da relação dela com os participantes selecionados para "A Fazenda". Em uma transmissão ao vivo, a ex-modelo apontou que, embora tenha uma lista de indicações, ela é ignorada pelo diretor da atração Rodrigo Carelli.

Nas redes socais, a apresentadora foi questionada sobre os participantes escolhidos para a próxima edição do reality da Record. Adriane Galisteu apontou não ter controle sobre quem são os escolhidos e disse que é ignorada quando faz indicações.

"Tenho uma lista pessoal, acredito nela. Eu mando para ele [Carelli] uns directs [no Instagram] com os nomes, ele vê, porque eu vejo que ele vê, [mas] me deixa no vácuo. Um silêncio sepulcral", declarou.

A 15ª edição de "A Fazenda" terá início no dia 19 de setembro. O diretor da atração revelou que a dinâmica inicial contará com 28 participantes, sendo que 18 irão direto para a mansão do reality, enquanto 10 vão disputar vagas para poder participar da edição.