Reprodução/Instagram MC Mirella é alvo de críticas por dançar funk grávida

Na madrugada desta quinta-feira (24) MC Mirella comemorou o aniversário de 25 anos e acabou sendo alvo de críticas. Isso porque a cantora subiu no palco para dançar funk estando grávida.

Com um vestido de onça justinho, a ex-A Fazenda aproveitou o evento, mas gerou discussão entre os internautas. Por um lado uns defenderam, outros criticaram.





"Misericórdia", disse um; "Oxi, gravidez não é doença! E ela não tava fazendo nada que não faria não estando grávida", comentou outra; "Ué, ela vai dançar o que? Sempre foi funkeira, disse para todos, que não iria parar os seus shows por conta da gravidez, vai ficar em casa sem fazer nada? Se ela quer continuar trabalhando, deixa ela trabalhar, a escolha é dela, se é feio ou não, cabe a ela, cada um com suas decisões e com sua forma de viver! Se cada um cuidasse da sua vida, tava todo mundo igual ela, rica", opinou uma terceira; "Vulgar demais", criticou mais uma.

