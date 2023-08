Reprodução Diretor do Palmeiras vende domínio de Larissa Manoela por R$ 47,5 mil

Um domínio com o nome de Larissa Manoela (larissamanoela.com.br) está sendo vendido por R$ 47,5 mil na internet. O proprietário é Michel Fazolin Di Santi Zampolli, diretor-adjunto do Interior do Palmeiras.



Michel contou ao colunista Lucas Pasin que o negócio não tem relação com time paulista. "Tenho sim o domínio, o qual coloquei à venda desde que adquiri, em 2019. Trabalho com compra e venda de domínios desde 2004", disse ele. O executivo ainda pontuou que Larissa Manoela está sem um site oficial no momento e, por isso, o domínio tem sido valorizado.



O diretor do Palmeiras ainda relatou que já foi donos de outros domínios na internet com nomes famosos, como "bandacalypso.com.br" e "araras.com.br": "Já participei de outros leilões, como o do 'thiaguinho.com.br', mas não segui com a compra", cita ela.



+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal