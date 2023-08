Reprodução/Instagram Evidências aumentam teoria de overdose acidental de Angus Cloud

Parece que a morte de Angus Cloud foi causada por uma overdose acidental. Segundo o TMZ, a autópsia do ator de Euphoria foi finalizado e se espera apenas os resultados toxicológicos.

A falta de uma carta de despedida durante a investigação reforçou a teoria de que o artista teria morrido de forma acidental.





Uma fonte do site norte-americano afirmou que Angus tinha pensamentos suicidas desde a morte do pai. Porém, uma suposta ligação da mãe do ator, Lisa Cloud, para a emergência aumentou as suspeitas.

"Não sei o que ou se ele colocou algo em seu corpo. Só sei que ele colocou a cabeça na mesa em que trabalhava e adormeceu", contou ela no depoimento.

Além disso, a mãe negou que o filho tirou a própria vida e relatou que ele falava os planos futuros de ajudar a família um dia antes de morrer.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !