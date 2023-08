Reprodução/Instagram Maisa comemora 48 milhões de seguidores e beleza rouba a cena

Maisa apareceu nas redes sociais para comemorar os 48 milhões de seguidores no Instagram. Com fotos da viagem para o Ceará, a beleza da atriz roubou a cena.

Ela posou com um biquíni azul estampado por diversos lugares do hotel em Taiba e chamou a atenção pelo rosto sem maquiagem e o corpo curvado.





"WOW! 48M? Passando aqui sem filtro, maquiagem ou edições, no lugar que eu mais amo, do jeito que eu me sinto mais feliz, pra agradecer vocês genuinamente por tanto carinho, amor e apoio ao longo desses anos", começou.

E seguiu: 'São 18 anos de carreira que completo agora, em agosto, mas esse agradecimento a gente pode deixar pra outro post né? Enfim, aos que sempre estiveram aqui, aos que chegam agora e aos que virão: obrigada!".

A apresentadora também revelou o seu desejo com a plataforma. "Espero poder chegar até vocês do jeito mais leve possível. Sou grata por tanta troca, aprendizado e por se fazerem presentes, mesmo que de longe. Maisaticos, primos e amigos, amo vocês! Sinceramente, +A", concluiu.

Nos comentários, os admiradores foram só elogios. "Maravilhosa, você merece!", disse um; "Tem que virar uma atriz de Hollywood", declarou outro; "E quem disse que precisa de filtro, ou maquiagem?", questionou mais um.

