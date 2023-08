Reprodução/Instagram Esposa de Ferrugem relembra traição do cantor enquanto estava grávida

Thaís Vasconcellos abriu o jogo sobre a traição do marido, Ferrugem, enquanto estava grávida da primeira filha do casal, Sofia, em 2018.

A influenciadora relembrou como lidou com a dor e como conseguiu perdoar e seguir o casamento com o cantor.





"Eu não conseguia viver, eu passei os nove meses me martirizando por algo que eu não fiz, eu não conseguia ter conexão com a minha filha Sofia por causa de uma coisa que eu não fiz. Eu ficava me perguntando por que eu estava grávida numa hora dessa se ele não estava preparado, mas ele tinha dito que estava", disse.

Ela explicou que para deixar de se culpar pelo outro, precisou entender o significado do perdão. "Depois que eu perdoei toda essa história, que era um fantasma no meu relacionamento, minha vida mudou completamente".

Thaís contou que o artista não tinha maturidade na época. "Eu esperei por amor, eu esperei porque ele era meu melhor amigo, eu esperei porque a gente planejou a Sofia", declarou.

Mãe de Aurora e Sofia, e madrasta de Júlia, Thais garantiu que o relacionamento é outro. "As minhas filhas hoje sabem o que é ter um relacionamento saudável pelo o que elas têm dentro de casa", concluiu.

