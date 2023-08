Reprodução/Globo - 21.08.2023 Anitta participou do 'Domingão com Huck'





A participação de Anitta no "Domingão" foi marcada por apresentações de músicas e trocas de looks, uma destas que aconteceu no palco da atração da Globo. A cantora decidiu mudar de roupa enquanto conversava com Luciano Huck e impressionou Lívia Andrade, que deu uma "espiada" na artista na ocasião.



“Queria vir maravilhosa, já que é um programa de domingo, mas aí eu teria que cantar e dançar, o que, com este vestido aqui, não dá. Aí, queria trocar de roupa rapidinho. Enquanto você vai falando, vou trocando, aqui mesmo", afirmou Anitta neste domingo (20), antes ficar atrás de uma estrutura para a mudança do visual.





Lívia olhou a cantora durante a troca de roupas e demonstrou como ficou impressionada com a convidada do "Domingão". "Meu amor. Vou falar, está na melhor fase da vida. Nossa Senhora. Ô lá em casa. Vou falar: é tudo de verdade e muito mais bonito pessoalmente”, declarou a colega de Luciano no programa.

Huck ficou observando a situação e ainda brincou: "Não lembro, na história do 'Domingão', alguém se trocar no palco". Confira abaixo o momento:





A participação de Anitta no "Domingão com Huck" foi marcada por apresentações de novas músicas lançadas recentemente, do projeto "Funk Generation: A Favela Love Story", além de outros sucessos da carreira.

