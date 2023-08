Reprodução/Monet Natalie Portman não sabia das traições do marido

Natalie Portman não tinha ideia das traições do marido e teria ficado chocada quando a informação do caso de Benjamin Millepied com a ativista francesa Camille Étienne veio à tona.

“Ela ficou chocada quando isso tudo foi revelado”, falou a fonte ligada à atriz para a revista OK! Magazine. “Ela ficou completamente perdida e não quis tomar nenhuma decisão abrupta, mas agora se arrepende [de não ter agido mais cedo]”.

Segundo boatos, o casal teria optado por um “término temporário” enquanto decidem o futuro da relação. Mesmo em meio às polêmicas sobre o relacionamento, eles foram vistos juntos assistindo a final da Copa do Mundo Feminina.

O flagrante mostra o casal assistindo o jogo acompanhado de um dos filhos. Eles são pais de Aleph, de 12 anos, e de Amalia, de 6 anos.