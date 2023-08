Reprodução/Instagram Britney Spears posta vídeo cercada de homens sarados

Britney Spears aproveitou o domingo (20) rodeada de homens sarados e até postou um vídeo do momento, onde sensualiza com os rapazes e depois é carregada por quatro deles. A cantora está passando por um divórcio polêmico com Sam Asghari, que a acusou de traição.

"Então, o que é que uma vadia como eu faz? Vesti o meu vestido verde e apareci nos meus amigos! Convidei os meus rapazes favoritos e joguei a noite toda", legendou a publicação. A artista fechou os comentários do post.

Mais cedo, o ex usou o Instagram para debochar de Britney. Ele postou uma caixinha de perguntas para o Story, que dizia "Me ajudem a escolher um disfarce para os paparazzi", junto de três opções de disfarces.

Assista ao vídeo