Nesta segunda-feira (21), Joana Sanz, modelo espanhola e ex-esposa de Daniel Alves, desabafou sobre ameaças que recebe de um brasileiro identificado como Amarildo Siqueira da Silva pelas redes sociais.

No Instagram, a modelo mostrou um print de uma mensagem que o homem mandou a uma amiga dela. "Fala com sua amiga Joana Sanz para ela curtir muito, porque já já ela vai sumir e ninguém vai achar ela mais. Estamos de olhos nos passos dela", escreve ele.

Joana, então, escreveu: "Sinto medo. Essa pessoa está há meses me ameaçando. O bloqueei e ele segue mandando mensagens aos meus amigos... Eu o investiguei e ele tem acusações no Brasil por posse de armas, violência doméstica e outros crimes... Para começar, não entendo por que tenho que receber ameaças ou insultos, nem se eu fizesse algo a alguém. Além do que tenho que lidar, também tenho que lidar com isso. Essa pessoa vai longe, já que nesta foto estou jantando em Tenerife. Temo pela minha segurança. Basta."



A modelo já havia relatado uma ameaça da mesma pessoa em maio deste ano. "Joana perra [cachorra, em tradução livre]. Ela vai morrer", diz uma das mensagens que recebeu. Ele ainda xinga a modelo de v*dia e questiona se Joana "já está com outro". A espanhola declarou: "Isso vai ser denunciado. Que escrevem isso para a minha amiga, me ameaçando. É grave".

