Reprodução/Instagram Arthur Aguiar faz botox nas axilas para sudorese

Arthur Aguiar passou por um procedimento nas axilas para acabar com o suor. O ator aplicou toxina botulínica nas axilas com a médica Dra. Cláudia Merlo. A toxina botulínica é aplicada no consultório e trata a transpiração excessiva

O artista afirmou que está “zerado” e que o tratamento não o fez suar mesmo após um treino puxado. Ele comentou que não gostava da transpiração excessiva na região.





"Eu não sei vocês, mas eu odeio ficar suado embaixo do braço. E semana passada a gente fez um procedimento de botox nas axilas e eu estou zerado. Fiz um treino agora, bem puxado, era para eu ter suado bastante e nada. Super funcionou”, disse.

A médica Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS, explicou o procedimento: “Uma forma de controlar o problema e que é cada vez mais apontada como um investimento por parte dos pacientes é a toxina botulínica. Ela é aplicada na região que apresenta hiperidrose, conhecida como transpiração ou suor excessivo".

