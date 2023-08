Reprodução/Twitter Anitta lança músicas no Domingão com Huck

Anitta botou fogo na plateia do Domingão com Huck na tarde deste domingo (20). A participação da cantora levou a atração aos assuntos mais comentados do Twitter. Primeiro, Luciano Huck exibiu um vídeo que relembrou tudo o que aconteceu na vida da artista no último ano, recheado do conquistas. O apresentador aproveitou e também mandou um salve para Fausto Silva, que está hospitalizado, e parabenizou Bruna Marquezine pela estreia de Besouro Azul.



Anitta então trocou de roupa atrás do palco para exibir pela primeira vez a performance ao vivo de Casi Casi. Ela emendou com Funk Rave e, em seguida, Used to be, todas músicas novas.

Vieram, então, depoimentos da mãe, do pai, dos irmãos e da sobrinha, todos exaltando Larissa como a força da família.

Anita cantou Nu e Vai Vendo, outra inédita no Brasil. "Nunca cantei essa aqui", disse a artista.

Luciano e sua produção fizeram um vídeo brincando com as férias de Anitta, mostrando os amigos com os quais ela esteve na Grécia. Anitta desconversou quando perguntada sobre o relacionamento com o bonitão Simone Susinna. "Estou vivendo minha vida assim, são vários acontecimentos", despistou.

Vieram então os depoimentos dos amigos, como Gil do Vigor, Juliette, Marina Senna, Jade Picon, entre outros. Anitta encerrou sua participação cantando Ai, Papai, e ganhou uma camiseta de seu fã clube.













Check out the television premiere for “Used to Be” on #AnittaNoDomingao . pic.twitter.com/Fe6p36qQnb — Anitta Press | Fan Account (@AnittaPress) August 20, 2023