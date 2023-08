Reprodução/Instagram Sam Asghari ameaça divulgar informações 'embaraçosas' de Britney Spears após divórcio

Sam Asghari está ameaçando divulgar informações de Britney Spears caso ela não pague mais do que está previsto no acordo pré-nupcial dos dois.

O TMZ anunciou que o casal está enfrentando o processo de divórcio após uma possível traição da cantora.





Uma fonte disse ao Page Six que o personal trainer vem "tentando negociar concessões além de seu acordo pré-nupcial e ameaçando divulgar informações extraordinariamente embaraçosas sobre Britney, a menos que seja pago".

De acordo com o TMZ, o documento assinado dois dias antes do casamento mantém os bens da cantora como propriedade separada do ator. Agora, ele pede o pagamento de uma pensão alimentícia e honorários advocatícios.

Sem respostas dos representantes de Britney e Asghari, uma fonte do Page Six afirmou que a artista está "protegida" e que "a separação será respeitosa".

