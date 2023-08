Pam Martins Luísa Sonza perde 100 mil seguidores após clipe polêmico

Luísa Sonza deu o que falar nas redes sociais desde que lançou o single 'Campo de Morango', primeiro clipe do álbum Escândalo Íntimo.

Apostando em uma letra e videoclipe com teor sexual, a cantora entrou detalhes da escolha e da estratégia para a música.





"Todo mundo duvidou de mim, queriam que eu chegasse com uns 'conceitão', tipo 'Surreal, ‘Penhasco 2’… Eu falei ahn, ahn [não]. Vamo botar o dedo na ferida e lançar ‘Campo de Morango’. E ainda cortei a metade da música! Sabia que a música era maior? Eu cortei metade", disse ela em vídeo.

Após o lançamento, muito comentado na web, Luísa perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram. A notícia não foi muito aceita pelos fãs da cantora, que criticaram a reação do público.

luisa sonza não deveria receber tanto hate por causa de uma música/vídeo que fala sobre sexo perdendo 100 mil seguidores, sendo que existe várias outras músicas assim, enquanto um cara que trai a esposa grávida ganha +100 seguidores e todos o protegem e o enaltecem. pic.twitter.com/vbUelkgugz — 𓍱 (@mudrykxs) August 17, 2023









lenda que incomoda — ian 🍓 (@iambadian) August 17, 2023









a luísa sonza perdendo 100 mil seguidores depois do lançamento de campo de morango muito triste viu não vi isso acontecendo com jogador famoso que traiu a esposa grávida a nossa sociedade ainda é muito machista 😓💔 — ؘ (@withluisa) August 16, 2023









podem ir com deus! — . 𝓳𝓸𝓼𝓮 ♉︎ (@rjosex_) August 17, 2023