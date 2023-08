Reviravolta

Os competidores foram surpreendidos com o pergaminho que anunciava a segunda eliminação na mesma noite e exigia uma votação aberta para definir quem acompanharia Euclides e sairia na reta final do jogo. Já com as relações estremecidas, Paula lidou com a quebra da aliança dos colegas e foi selecionada para deixar o reality show, mesmo após insistir com os aliados pelo contrário.