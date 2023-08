Blad Meneghel Xuxa é chamada de 'Barbie brasileira' pelo The New York Times

Xuxa foi chamada de Barbie brasileira pela reportagem do The New York Times desta terça-feira (15). O jornal mais importante dos Estados Unidos comentou sobre o sucesso do documentário da Rainha dos Baixinhos.

A publicação conta com uma entrevista com a apresentadora. "Xuxa foi a Barbie do Brasil. Agora ela está pedindo desculpas", declara o título.





"A apresentadora já foi a maior estrela da TV brasileira. Agora muitos estão se perguntando: uma mulher magra, loira e branca era o ídolo certo para tal país diverso?", completa a chamada.

Na reportagem, eles apresentam a mãe de Sasha como a maior estrela da TV brasileira. "Ela foi a boneca, a babá, a amiga dessas crianças. Uma Barbie da época. Ela vinha com um carrinho rosa. Eu vinha da nave rosa", disse Xuxa.

