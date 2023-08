Reprodução/Instagram Simony celebra última sessão de quimioterapia

Nesta terça-feira (15), Simony passou pela última sessão de quimioterapia. Pelas redes sociais, a cantora comemorou o fim de mais uma etapa do tratamento com os seguidores.

A artista está no processo de cura do câncer no intestino desde agosto de 2022.





"Simony celebra última sessão de quimioterapia", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Em julho, Simony havia compartilhado que a doença entrou em remissão, porém, após exames, precisou reiniciar o tratamento.

