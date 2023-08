Reprodução/Instagram - 15.08.2023 Léa Garcia morreu aos 90 anos





Léa Garcia morreu aos 90 anos, nesta terça-feira (15), após sofrer um infarto. A atriz estava no Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, e seria homenageada nesta tarde no evento.

A homenagem estava marcada para acontecer no Palácio dos Festivais, a partir das 17h30. A artista receberia o Troféu Oscarito, prêmio concedido a grandes atores do cinema nacional desde 1990.





A entrega do troféu aconteceria ao lado de Laura Cardoso, quem a acompanhava em outras cerimônias do evento e também seria homenageada ao lado de Léa. A atriz lamentou a morte da colega nas redes sociais.

"Ainda sem compreender o que houve. Estávamos juntas todos esses dias em Gramado, sorrindo e se divertindo, como nos velhos tempos. Fique com Deus minha eterna colega. Fique com Deus", escreveu Cardoso, em uma foto recente com a atriz.

Léa Garcia já acumulou quatro Kikitos, prêmio máximo do Festival de Cinema de Gramado, por trabalhos de destaque na carreira: "As Filhas do Vento", "Hoje tem Ragu" e "Acalanto". A organização do festival também publicou uma homenagem para a atriz.







