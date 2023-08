Reprodução/Instagram Jojo Todynho é alvo de críticas por bariátrica

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta terça-feira (15), para rebater novamente às críticas sobre a cirurgia bariátrica. A cantora esclareceu os últimos acontecimentos da sua vida após as cobranças dos seguidores.

Agora, a apresentadora foi alvo de ataques por publicar fotos de uma ida à praia dias após o procedimento.





Antes da intervenção cirúrgica, ela passou por todos os processos necessários. "Meu médico falou para mim que a bariátrica é para eu me sentir bem. Se eu sentir qualquer incômodo, não é normal. É pra eu ter vida normal", começou.

Jojo até explicou que faltará em dez dias de aula na faculdade de Direito. "Ele só liberou pra eu voltar pra faculdade porque eu dirijo, vou sozinha, eu gosto. Não acho justo meu motorista ficar na porta da faculdade sem fazer nada, ele tem uma vida".

"Como eu tenho uma vida muito ativa, ele me deu dez dias, porque é quando acaba meu medicamento. Pra você que está enchendo o saco: por que eu fui para a praia com três dias? Fui porque meu médico liberou", afirmou.

A cantora ressaltou que fez uma bariátrica sleeve, a qual não necessita o uso de um dreno. "Estou vivendo de acordo com o que meu médico autorizou. Se seu médico falou para você ficar igual uma estátua em cima da cama, sem se locomover, sem fazer nada, vá".

"Cada um tem seu processo, seu biotipo. Não é querendo menosprezar ninguém, os meus curativos já estão com casquinha. Não ganhei ponto, ganhei cola, e já está cicatrizando", completou ela.

Por fim, Jojo afirmou que não irá mostrar o resultado da cirurgia. "Não quero saber de ninguém. Por favor, não fique nas minhas redes sociais fazendo isso: 'Já se pesou?', 'Quantos quilos você perdeu?'. Não faça isso, gente, isso é feio. Por favor, não venham me encher o saco, porque vou responder o direct e você vai se sentir ofendido, porque vou falar umas verdades", concluiu.

