Irina Shayk está rompendo amizades por affair com Tom Brady, diz site

Parece que Irina Shayk está fazendo todo o possível para manter o relacionamento com Tom Brady. De acordo com o Page Six, a modelo russa decidiu romper com algumas pessoas que poderia vazar informações sobre o casal.

Segundo uma fonte próxima de Irina, ela se afastou de pessoas por conta do jogador. "Ela tem medo de que rumores estranhos possam assustá-lo", disse.





"Ela realmente quer que isso funcione. Ele é um cara legal americano", declarou a fonte.

Vale lembrar que Tom Brady terminou o casamento com Gisele Bündchen em outubro de 2022, e conheceu Irina em junho durante o asamento do bilionário herdeiro da arte Joe Nahmad e da modelo Madison Headrick, na Sardenha.

