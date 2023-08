Reprodução Denilson samba ao som de Belo após cantor quitar dívida; veja o vídeo

O apresentador Denílson apareceu contente durante a exibição do programa 'Jogo Aberto', da Band, nesta segunda-feira (14). Ao lado de Renata Fan, o ex-jogador foi surpreendido com a música do cantor Belo e começou a dançar e cantar a obra do pagodeiro. O episódio acontece após Belo quitar a dívida que ultrapassava R$ 7 milhões.



A abertura do programa esportivo trouxe de música de fundo "Pura Adrenalina", um dos maiores sucessos da carreira de Belo. Rindo da situação, Renata Fan aponta para Denílson, que começa a dançar a música do pagodeiro.

A apresentadora brincou ao fazer sinal de dinheiro na mão. "Paga o almoço Denílson", disse uma voz utilizada como efeito sonoro. "Não, não vem com essa não, não vai mudar nada", rebateu o apresentador.

Na sequência, começou a tocar "Tua Boca", de Belo, que também integra a lista dos maiores sucessos. "Nossa! Aumenta", disse o apresentador, que debochou ao cantar um trecho.

JOGO ABERTO COMEÇOU TOCANDO BELO



JOGO ABERTO COMEÇOU TOCANDO BELO













Entenda a briga judicial de Denílson e Belo

Na última sexta-feira (11), o apresentador divulgou no Instagram que a briga judicial com o pagodeiro havia cessado.

"O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente. Acabou!".

Em 1999, Denílson e Belo mantinham uma relação de amizade. Na época, o cantor liderava o grupo Soweto e o jogador atuava pelo São Paulo Futebol Clube. O jogador decidiu então investir no grupo musical e comprou os direitos comerciais.

No entanto, um ano após a compra, Belo deixou o grupo para seguir carreira solo. Sendo assim, Denílson processou o cantor alegando quebra de contrato. Em 2004, a Justiça ordenou que Belo indenizasse o ex-amigo. Apesar disso, o cantor não pagou e a dívida foi crescendo em decorrência dos juros.

Na época, o valor da indenização era estipulado em R$ 385 mil, e, após mais de duas décadas, a dívida chegou a atingir R$ 7 milhões. No comunicado, as partes não informaram o valor acordado entre eles.