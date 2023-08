Reprodução/ Instagram Júlia Gomes diz que motorista de aplicativo tentou sedá-la

A atriz Júlia Gomes fez um alerta pelos stories do Instagram. Ela contou que um motorista de aplicativo tentou dopá-la durante um corrida. Segunda a artista, ela sentiu um cheio forte de acetona e o corpo parou de responder.



Segundo a atriz, o motorista parou no meio do trajeto para ajeitar a mala e quando retornou ela sentiu um cheiro muito forte de álcool e acetona. "Durante a viagem estava tudo tranquilo até que o motorista parou o carro no meio da rua, ele saiu do carro foi ver alguma coisa no porta-malas, voltou, depois de 10 segundos que ele retornou colocou uma máscara (...) Estava um pouco de trânsito comecei a sentir um cheiro muito forte de álcool e acetona e meu corpo parou de funcionar", disse ela.



Ela contou que sentiu partes do corpo dormente e formigando e, então, deixou claro que estava em contato com sua mãe por telefone durante a corrida. Foi isso que fez com que ela não desmaiasse. “Minha mãe falou comigo pra eu não apagar, porque eu tava quase desmaiando. Eu não sabia o que estava acontecendo”, completou.

Júlia contou que tentava não aspirar o odor, para se manter acordada. Quando desceu do carro, ela contou que conseguiu ir para um estabelecimento, já passando mal e quase desmaiando. Por fim, a atriz pediu para que os seguidores tomem cuidado com esses tipo de corrida. "Não sei o que podia ter acontecido comigo", disse ela.







