Reprodução/ Globoplay Xuxa Meneghel relembra abusos sofridos na infância

Na última quinta-feira (10), saiu o quinto e último episódio de "Xuxa, o documentário" no Globoplay. Nele, a apresentadora faz um desabafo sobre os abusos sexuais sofridos na infância e adolescência, e que foram relatados no "Fantástico" em 2012.



Xuxa comentou as dificuldades que teve ao dar o depoimento para Claudio Manoel no quadro "O que vi da vida". "Talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis que fiz na minha vida. Não queria ter lembranças disso. Coloquei isso numa caixinha, tranquei e não sabia nem como abrir, como colocar isso para fora", relembrou.



"Depois ouvi de várias pessoas que estava mentindo, que eu queria aparecer... Me senti mais uma vez violentada, brutalmente machucada", desabafou.



A apresentadora relatou que se sentia culpada pelos abusos: "Cada vez que penso nesse assunto, me pergunto por que isso não aconteceu com minhas irmãs. Aí penso que deve ter acontecido porque eu me vestia de determinada maneira ou agia de alguma maneira ou me sentava de alguma maneira..."

Os abusos deixaram traumas na Rainha dos Baixinhos até hoje. "Tomo muito banho e com bucha. Me esfrego, às vezes até me machuco. Tenho uma infecção urinária crônica desde os 9 anos de idade porque me lavo muito. Eu me machuco muito, me limpo demais. Por que faço isso? Porque me sinto suja", disse ela.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente